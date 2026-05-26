Володин высказался о возвращении Чубайса в Россию фразой «въезд назад заказан»

Володин: Въезд покинувшего Россию Чубайса назад заказан

Нельзя ожидать возвращения в Россию покинувших страну олигархов, в том числе бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу возможного приезда миллиардера, его слова приводит «Интерфакс».

«Зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили», — сказал Володин, комментируя слова депутатов о том, что новый закон о 10-летних сроках давности по сделкам о приватизации работает в пользу Чубайса.

Спикер Госдумы отметил, что позиция по Чубайсу у властей не менялась, ему никто никакую собственность не возвращал. Володин указал, что России необходимо заниматься своим развитием, а не обсуждать Чубайса и других уехавших из страны олигархов.

В феврале 2026 года «Коммерсантъ» сообщал, что Чубайс объявил себя оппозиционером. Предположительно, политик пытался оспорить наложенные на него санкции Канады, утверждая, что «исторически» был противником президента России Владимира Путина и уехал из страны в 2022 году после начала спецоперации на Украине. В свою очередь, Путин заявил, что Чубайс «удрал», и теперь «он уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич».

В чем виноват Чубайс? Во всем. Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники». «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина. Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.

В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента. Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов. Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

Ранее Чубайс заявил, что все обвинения в адрес бывших топ-менеджеров «Роснано» не имеют под собой законных оснований и являются «издевательством над правом». Он также выразил готовность защищать репутацию своих коллег, которые, по его мнению, действовали честно и профессионально.