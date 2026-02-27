Чубайс объявил себя оппозиционером. Что заставило сбежавшего из России главу «Роснано» раскрыть себя?

«Ъ»: Чубайс в попытке отменить санкции Канады объявил себя оппозиционером

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс объявил себя оппозиционером. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Политик пытается оспорить наложенные на него санкции Канады. Он утверждает, что «исторически» был противником президента России Владимира Путина и уехал из страны в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

В июне 2025 года после саммита G7 власти Канады объявили о новых санкциях в отношении России, которые в том числе предусматривали ограничительные меры в отношении физических лиц. В их список попал и Чубайс.

В чем виноват Чубайс? Во всем. Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники». «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина. Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.

В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента. Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов. Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

По его словам, Оттава формировала санкционные списки, которые ей передал ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Якобы эта организация решила «по собственному усмотрению» включить его в перечень после начала СВО. Чубайс же утверждает, что находился в оппозиции к Кремлю «задолго» до этого.

Чубайсу предъявили претензии на миллиарды рублей

В апреле 2025 года «Роснано» подала иск на 5,6 миллиарда рублей к Чубайсу и семи его бывшим топ-менеджерам. Претензии связаны с убытками, причиненными реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался «Роснано», но к первоначально заявленным результатам в виде создания в РФ производства гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Дело в суде решили рассматривать в закрытом режиме.

Фото: Boris Kavashkin / Global Look Press

Имущество и денежные средства Чубайса попали под арест. Суд пошел на такой шаг, поскольку фигурант разбирательства не находится на территории страны.

На фоне этого Путин предположил, что финансовое состояние «Роснано» изменилось к лучшему, оздоровление компании практически завершено.

Чубайс «удрал» и стал британским ученым

После ухода из «Роснано» в конце 2020 года Чубайс перешел на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, но уже в 2022-м покинул страну и перебрался в Израиль.

После отъезда политик начал представляться британским ученым. Он опубликовал статью под названием «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики». В разделе информации об авторе Чубайс представлен как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго».

В сентябре 2023 года Путин заявил, что Чубайс «удрал», и теперь «он уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич». Глава государства не исключил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с деятельностью экс-чиновника на посту главы «Роснано».