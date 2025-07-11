Представитель «Роснано» раскрыл в суде местонахождение Чубайса

Представитель «Роснано»: Экс-глава корпорации сейчас находится в Израиле

Представитель государственной корпорации «Роснано» в ходе судебного разбирательства раскрыл актуальное местонахождение бывшего руководителя компании Анатолия Чубайса. Слова сотрудника приводит ТАСС.

Он уточнил, что Чубайс сейчас находится в Израиле. Экс-глава корпорации, подчеркнул сотрудник, не заинтересован в сохранении коммерческой тайны. Однако другие представители «Роснано» придерживаются противоположной точки зрения по данному вопросу.

По этой причине в корпорации попросили суд закрыть процесс для представителей СМИ и слушателей. Подобный формат заседаний, отметил сотрудник компании, в интересах «Роснано». «Мы понимаем, что Чубайсу, который находится в Израиле, все равно, как будет охраняться коммерческая тайна, а вот нашей корпорации не все равно», — резюмировал ее представитель.

В то же время адвокат Анатолия Чубайса Павел Хлюстов в ходе судебных разбирательств настаивал на проведении открытого судебного заседания. Он указывал на то, что подобного рода процессы должны проходить с соблюдением принципа гласности. Однако суд в итоге встал на сторону представителя «Роснано» по этому вопросу и принял решение провести слушание по делу в закрытом режиме.

После ухода из корпорации в конце 2020 года Чубайс перешел на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Однако уже в 2022-м экс-руководитель госкомпании покинул страну и перебрался в Израиль. С тех пор он проживает на постоянной основе за рубежом и не планирует возвращаться обратно.

В начале апреля 2025 года представители «Роснано» подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров корпорации 5,6 миллиарда рублей. В числе ответчиков по тому делу значились, в частности, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Борис Подольский, Герман Пихля, Дмитрий Пимкин и Николай Тычинин. Федеральная служба судебных приставов начала исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации 23 апреля 2025 года.