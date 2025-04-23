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16:51, 23 апреля 2025Экономика

В России начали процесс по аресту имущества Чубайса

Приставы начали производство в отношении Чубайса по иску на 5,6 миллиарда рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные из базы службы.

Иск на 5,6 миллиарда рублей к нему и другим топ-менеджерам «Роснано» подала в начале апреля. Помимо Чубайса, в числе ответчиков значатся Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Борис Подольский, Герман Пихля, Дмитрий Пимкин и Николай Тычинин.

«Роснано» объясняла иску к Чубайсу и другим бывшим руководителям желанием взыскать убытки, понесенные в связи с реализацией проекта Plastic Logic, запущенного в 2009 году. Речь идет о гибких планшетах, которыми планировали обеспечить российские школы, но так и не обеспечили.

Ранее «Роснано» объявила о техническом дефолте: компания не смогла в срок выплатить купонный доход по облигациям серии 08. Сумма задолженности превысила миллиард рублей. В компании в проблемах винят действия прошлого руководства.

Чубайс, занявший после ухода из «Роснано» в декабре 2020 года пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, покинул страну в 2022-м и с тех пор проживает за рубежом.

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