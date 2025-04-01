Госкорпорация «Роснано» допустила технический дефолт по купону облигаций

Российская государственная корпорация «Роснано» объявила о дефолте, указав, что не выплатила в установленный срок (31 марта) купонный доход по облигациям серии 08. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале компании.

В пресс-службе подчеркнули, что выплату проведут в течение десяти рабочих дней, то есть дефолт носит технический характер. Такой срок «Роснано» объясняет необходимостью «выработки технического механизма выплаты».

Что подразумевается под таким механизмом и почему он понадобился сейчас, не уточняется. Сумма задолженности составляет немногим более миллиарда рублей. В целом объем этой серии облигаций равен 13,4 миллиарда рублей, их погашение предполагается в 2027 году.

Впервые о возможности дефолта госкорпорации заговорили в конце 2021 года. Новое руководство «Роснано», принявшее дела после ухода Анатолия Чубайса, сообщило, что денег на выплаты держателям облигаций не осталось. На тот момент поддержку госкорпорации оказало государство, однако спустя два года она вновь оказалась на пороге краха.

В октябре 2023 года «Роснано» предупредило, что погашение ее обязательств за счет собственных средств «объективно невозможно». У корпорации значительно сократился денежный поток, а чистый долг, напротив, вырос. В мае 2024 года компания объяснила, что денег хватит только на погашение краткосрочной задолженности (сроком не более года), а все остальные заимствования недостаточно обеспечены активами.

Действующий топ-менеджмент компании объясняет проблемы действиями команды Чубайса. В марте 2022 года сам бывший политик, управленец и чиновник покинул Россию. С того момента уголовные дела были заведены в отношении как минимум десяти бывших топ-менеджеров компании, в том числе непосредственных заместителей Чубайса.