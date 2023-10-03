«Роснано» объявила о риске банкротства

«Роснано» объявила о появлении признаков риска банкротства

Группа «Роснано» объявила о появлении признаков риска банкротства, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Там указали, что размер кредиторской задолженности, подлежащей погашению до конца 2023 года, не позволяет компании исполнить обязательства только за счет собственных средств.

Там также предупредили, что «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества по Федеральному закону о банкротстве.

В документе указано, что если акционеры компании не примут решения для нормализации финансовой отчетности и не предоставят ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами, высока вероятность возникновения признаков банкротства.

Размер чистого долга «Роснано» за первое полугодие 2023 года превышает 95 миллиардов рублей, объем требований кредиторов «значительно превышает стоимость активов».

В октябре прошлого года стало известно, что в правительстве обсуждают расформирование «Роснано». Проблемы института развития усугубились после введения санкций против России. По словам одного из чиновников, в правительстве сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна, и поэтому предлагают ликвидировать компанию.