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01:12, 30 мая 2024Экономика

«Роснано» предупредило о риске банкротства

«Роснано» рискует обанкротиться без допфинансирования для расчетов с кредиторами

«Роснано» рискует обанкротиться, если не будет дополнительного финансирования для расчетов с кредиторами. Об этом предупреждает отчет группы, опубликованный на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно документу, на конец 2023 года оборотные активы компании значительно превышали краткосрочные обязательства, однако группа полагает, что в будущем ее обязательства могут оказаться недостаточно обеспеченными активами.

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      Александра Синицына
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