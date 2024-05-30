«Роснано» предупредило о риске банкротства

«Роснано» рискует обанкротиться без допфинансирования для расчетов с кредиторами

«Роснано» рискует обанкротиться, если не будет дополнительного финансирования для расчетов с кредиторами. Об этом предупреждает отчет группы, опубликованный на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно документу, на конец 2023 года оборотные активы компании значительно превышали краткосрочные обязательства, однако группа полагает, что в будущем ее обязательства могут оказаться недостаточно обеспеченными активами.