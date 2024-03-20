Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:15, 20 марта 2024Экономика

У «Роснано» закончились деньги

Финансовый директор «Роснано» Юнусов рассказ о нехватке денег для раздачи долгов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За последние три года «Роснано» выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны, однако теперь собственных ресурсов для обслуживания долга не хватает. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.

По его словам, основные активы, которые можно было продать, закончились. Какие-то средства можно будет вернуть с бывших партнеров института развития, но даже этих денег не хватит для того, чтобы раздавать долги без реструктуризаций и просрочек.

На начало 2021 года, когда у «Роснано» сменилось руководство, сумма задолженности по кредитам и облигациям составляла 148 миллиардов рублей. В настоящее время она опустилась до 69 миллиардов рублей, из которых 62 миллиарда обеспечены государственными гарантиями. Стоимость проданных в 2021-2023 годах активов составляет 74 миллиарда рублей.

В текущих условиях акционеру необходимо выбрать между банкротством и дальнейшей ликвидацией компании и выплатой за нее долга. Решение пока не принято, руководство «Роснано» с помощью федеральных органов исполнительной власти договаривается с банками о единовременном погашении задолженности с 30-процентным дисконтом.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Ай нано «Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Ай нано«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
27 января 2021

Юнусов уверяет, что если переговоры завершатся успешно, то компания продолжит развивать национальный венчурный рынок без помощи государства, потому что в плане операционной деятельности сейчас необходимости в поддержке нет. Топ-менеджер напомнил, что за 17 лет существования у «Роснано» накоплен большой опыт экспертизы, и с точки зрения инвестиционных процедур компания действовала грамотно. Основная проблема заключалась в финансовой составляющей.

Тяжелое финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности еще в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил выходец из «Ростеха» Сергей Куликов, и с тех пор основной деятельностью института развития стала чистка портфеля. Ни одного проекта за три года компания из собственных средств не поддержала.

Осенью 2023 года компания предупредила, что ситуация движется к банкротству, однако на тот момент напряженность удалось снять, и выплаты продолжились.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили отключение смартфонов Apple и Google. Как это можно осуществить и что грозит пользователям?

      Раскрыты подробности о жалобах Уткина на самочувствие незадолго до смерти

      Россиянки заставили женщину рыть себе могилу в лесу и попали в колонию на 4 года

      Российским мужчинам назвали модную замену кроссовкам на весну

      Пилотов пассажирского самолета ослепили десятками лазеров и сняли на видео

      Грузооборот северо-западных портов России взлетел

      Армию США вооружат антидроновыми ружьями

      Готовившего теракты на железной дороге российского школьника отдали под суд

      Боксер Лебедев оценил полноценность побед на Олимпиаде без россиян

      В России двухлетнему ребенку понадобилась пересадка печени из-за отравления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше