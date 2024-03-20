У «Роснано» закончились деньги

Финансовый директор «Роснано» Юнусов рассказ о нехватке денег для раздачи долгов

За последние три года «Роснано» выплатила по кредитам и облигациям 116 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — это проценты и купоны, однако теперь собственных ресурсов для обслуживания долга не хватает. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов.

По его словам, основные активы, которые можно было продать, закончились. Какие-то средства можно будет вернуть с бывших партнеров института развития, но даже этих денег не хватит для того, чтобы раздавать долги без реструктуризаций и просрочек.

На начало 2021 года, когда у «Роснано» сменилось руководство, сумма задолженности по кредитам и облигациям составляла 148 миллиардов рублей. В настоящее время она опустилась до 69 миллиардов рублей, из которых 62 миллиарда обеспечены государственными гарантиями. Стоимость проданных в 2021-2023 годах активов составляет 74 миллиарда рублей.

В текущих условиях акционеру необходимо выбрать между банкротством и дальнейшей ликвидацией компании и выплатой за нее долга. Решение пока не принято, руководство «Роснано» с помощью федеральных органов исполнительной власти договаривается с банками о единовременном погашении задолженности с 30-процентным дисконтом.

Юнусов уверяет, что если переговоры завершатся успешно, то компания продолжит развивать национальный венчурный рынок без помощи государства, потому что в плане операционной деятельности сейчас необходимости в поддержке нет. Топ-менеджер напомнил, что за 17 лет существования у «Роснано» накоплен большой опыт экспертизы, и с точки зрения инвестиционных процедур компания действовала грамотно. Основная проблема заключалась в финансовой составляющей.

Тяжелое финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности еще в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил выходец из «Ростеха» Сергей Куликов, и с тех пор основной деятельностью института развития стала чистка портфеля. Ни одного проекта за три года компания из собственных средств не поддержала.

Осенью 2023 года компания предупредила, что ситуация движется к банкротству, однако на тот момент напряженность удалось снять, и выплаты продолжились.