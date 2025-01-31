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17:15, 31 января 2025Экономика

Стало известно об имуществе на сотни миллионов у задержанных соратников Чубайса

Shot: Соратники Чубайса владеют имуществом на 275 и 260 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

У соратников бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса Бориса Подольского и Артура Галстяна, в отношении которых сейчас ведутся следственные действия, обнаружили имущество на 275 и 260 миллионов рублей соответственно. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, бывший исполнительный директор «Роснано» Подольский владеет просторной квартирой площадью 189,4 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Снегири» на Минской улице. Жильцам доступны многофункциональный спа-комплекс с тренажерным залом, ресторан, магазин продуктов и салон красоты, а из окон открывается вид на парк и пруд. Примерная стоимость такого объекта составляет 200 миллионов рублей.

Кроме квартиры, у Подольского есть машино-место для автомобиля Land Rover. Еще одна недвижимость, которая находится у него в собственности, метражом 131,5 «квадрата», находится на улице Удальцова. Ее рыночная стоимость — приблизительно 70 миллионов рублей. Наконец, экс-топ-менеджер владеет 25 процентами в компании «Лингварус», которой принадлежит школа английского языка.

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Другой задержанный, экс-управляющий директор по финансам «Роснано» Галстян, имеет четыре квартиры в Москве. Одна из них трехкомнатная, площадью 81,8 квадратных метра, находится в Большом Афанасьевском переулке, рядом с посольством Канады и домом Бурганова. Ее рыночная стоимость составляет примерно 75 миллионов рублей. Другая, самая просторная, метражом 129,9 «квадрата», расположена в доме в Малом Козинском переулке, в шаговой доступности от Патриарших прудов. Ее рыночная стоимость находится на уровне примерно в 150 миллионов рублей. Там же экс-топ-менеджер владеет парковочным местом для Mercedes-Benz. Третья квартира Галстяна находится на северо-западе столицы, в Митино. Площадь недвижимости — 53,6 квадратных метра, подобные объекты такого метража в том же районе продаются приблизительно за 16 миллионов рублей. Самое скромное жилье в собственности заместителя исполнительного директора имеет площадь 33,9 квадратных метра и находится на Ленинградском проспекте. Оно стоит примерно девять миллионов рублей.

Против Галстяна и Подольского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ и задержали. В 2017 году они предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании. Они показали акционеру — России — отчетность с ложными данными.

В результате «Роснано» сохранила государственные гарантии и получила дополнительное финансирование. В период с 2022 по 2024-й государство выделило компании более 43 миллиардов рублей.

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