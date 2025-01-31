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13:01, 31 января 2025Россия

В Кремле высказались о следственных действиях в отношении соратников Чубайса

Песков оставил без внимания следственные действия в отношении соратников Чубайса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без внимания следственные действия в отношении соратников бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Его высказывание приводит ТАСС.

Накануне стало известно, что заместителя руководителя компании «Роснано» Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложения и отчетности Марину Касенкову задержали в Московском регионе по делу о превышении полномочий.

Песков подчеркнул, что не может обсуждать работу следственных органов.

«Нет, это следственные действия. Мы не можем комментировать», — отметил пресс-секретарь президента России.

В МВД России пояснили, что в 2017 году задержанные предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании. Они показали акционеру — России — ложные данные отчетности.

Предположительно, в период с 2022 по 2024 год российские власти выделили компании «Роснано» более 43 миллиардов рублей.

ЖЗЛ
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