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18:22, 30 января 2025Силовые структуры

В Москве задержали бывших заместителей главы «Роснано»

ТАСС: В Москве задержаны бывшие заместители главы «Роснано»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве сотрудники силовых структур задержали бывших заместителей главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Они задержаны в рамках расследования дела о превышении полномочий. Другие подробности не раскрываются.

Как уточняет Telegram-канал Mash, всего по делу задержаны четверо бывших топ-менеджеров, трое из них – бывшие заместители Чубайса. Среди них исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.

Задержание связано с хищением 45 миллиардов рублей, в которых подозревают главу «Роснано». У бывших топ-менеджеров и бизнесменов, которые связаны с компанией, проходят обыски.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к семи годам колонии общего режима бизнесмена Валерия Главацкого по делу о растрате 424 миллионов рублей, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов компании «НТфарма» (входит в структуру «Роснано»).

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