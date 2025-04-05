«Роснано» подала в суд иск к Чубайсу на пять миллиардов рублей

«Роснано» подала в арбитражный суд иск к Чубайсу

Российская государственная корпорация «Роснано» подала в арбитражный суд иск к бывшему руководителю Анатолию Чубайсу. Соответствующая запись от 31 марта появилась в Картотеке арбитражных дел.

Помимо него, в иске ответчиками значатся еще семь экс-руководителей компании. Дело рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Корпорация требует взыскать с ответчиков убытки в размере 3 892 788 553 рублей и 20 450 000 долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта. Общая сумма иска составляет 5 607 112 053 рублей.

1 апреля «Роснано» объявила о дефолте, указав, что не выплатила в установленный срок (31 марта) купонный доход по облигациям серии 08. Выплату проведут в течение десяти рабочих дней, то есть дефолт носит технический характер. Такой срок «Роснано» объясняет необходимостью «выработки технического механизма выплаты».

Действующий топ-менеджмент «Роснано» объясняет проблемы компании действиями команды Чубайса. В марте 2022 года сам бывший политик, управленец и чиновник покинул Россию. С того момента уголовные дела были заведены в отношении как минимум десяти бывших топ-менеджеров компании, в том числе непосредственных заместителей Чубайса.