Рассмотрение иска «Роснано» к Чубайсу закрыли от публики

Арбитражный суд перевел рассмотрение иска «Роснано» к Чубайсу в закрытый режим

Арбитражный суд Москвы перевел рассмотрение иска государственной корпорации «Роснано» к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам в закрытый режим. О решении закрыть процесс от публики сообщает РБК.

«Роснано» настаивало, что в материалах дела есть сведения, составляющие коммерческую тайну, в частности, насчет создания в России производства гибких планшетов для школ. В компании настаивают, что проект по созданию гибких планшетов не достиг поставленных целей, а выделенные на него средства были разворованы и направлены на зарубежные счета.

В свою очередь, представитель Чубайса Павел Хлюстов настаивал на продолжении процесса в открытом режиме, так как за требованиями компании якобы стоит желание «скрыть отсутствие результатов» пятилетней работы нового руководства «Роснано». По его словам, проект гибких планшетов с момента своего запуска носил открытый характер, продвигался публично и находился под пристальным вниманием общества.

Суд встал на сторону юристов «Роснано» и постановил продолжить рассмотрение иска в закрытом режиме. Оставшаяся часть судебных заседаний пройдет в закрытом режиме, а присутствовать на рассмотрении иска смогут только непосредственные участники процесса.

Чубайс, занявший после ухода из «Роснано» в декабре 2020 года пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, покинул страну в 2022-м и с тех пор проживает за рубежом.