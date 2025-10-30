Путин высказался о финансовом оздоровлении «Роснано»

Путин заявил, что финансовое оздоровление «Роснано» почти завершено

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым высказался о положении дел в компании. Топ-менеджер, в свою очередь, рассказал о фокусировке на нескольких направлениях и выборе партнеров для их реализации, в рамках которого в АО шли в том числе «от того, что нужно правительству, министерствам в рамках национальных целей». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Понимаю, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено», — сказал Путин.

Во время прошлой встречи с главой государства, состоявшейся в мае, Куликов отметил, что в «Роснано» намерены восстанавливать как капитал, так и репутацию и уже преодолели кризис ликвидности.

Госкорпорацию «Роснано», которая позднее была преобразована в АО со стопроцентной долей государства, создали в 2007 году в целях развития нанотехнологий. С 2008 по 2020 год ее возглавлял Анатолий Чубайс. После его ухода компанию передали под управление ВЭБ.РФ. Тогда же был поднят вопрос об имеющихся долгах и убытках.

В апреле «Роснано» подала иск на 5,6 миллиарда рублей к уехавшему из России Чубайсу и семи его бывшим топ-менеджерам. Претензии связаны с убытками, причиненными реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался «Роснано», но к первоначально заявленным результатам в виде создания в РФ производства гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Дело в суде решили рассматривать в закрытом режиме.