Московский суд арестовал имущество Чубайса

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Чубайса

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и ряда других бывших менеджеров корпорации. Об этом говорится в картотеке на сайте суда.

Согласно имеющимся данным, судья Анна Петрухина наложила арест на имущество ответчиков в качестве обеспечительной меры по иску «Роснано» на 11,8 миллиарда рублей.

«Физические лица к которым предъявлено настоящее требование не находятся на территории Российской Федерации (...) что обуславливает необходимость принятия обеспечительных мер», — говорится в определении суда.

В начале апреля 2025 года представители «Роснано» подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров корпорации 5,6 миллиарда рублей. В числе ответчиков по тому делу значились, в частности, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Борис Подольский, Герман Пихля, Дмитрий Пимкин и Николай Тычинин.