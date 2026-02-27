«Ъ»: Чубайс назвал себя оппозиционером в попытке снять санкции Канады

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал себя оппозиционером. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Политик пытается оспорить наложенные на него санкции Канады. Он утверждает, что «исторически» был противником президента России и уехал из страны в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

В июне 2025 года после саммита G7 власти Канады объявили о новых санкциях в отношении России, которые в том числе предусматривали ограничительные меры в отношении физических лиц. В их список попал и Чубайс.

В чем виноват Чубайс? Во всем. Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники». «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина. Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.

В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента. Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов. Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

В апреле того же года «Роснано» подала иск на 5,6 миллиарда рублей к уехавшему из России Чубайсу и семи его бывшим топ-менеджерам. Претензии связаны с убытками, причиненными реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался «Роснано», но к первоначально заявленным результатам в виде создания в РФ производства гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Дело в суде решили рассматривать в закрытом режиме.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал», и теперь «он уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич». Глава государства не исключил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с деятельностью экс-чиновника на посту главы «Роснано».