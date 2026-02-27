Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал себя оппозиционером. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).
Политик пытается оспорить наложенные на него санкции Канады. Он утверждает, что «исторически» был противником президента России и уехал из страны в 2022 году после начала спецоперации на Украине.
В июне 2025 года после саммита G7 власти Канады объявили о новых санкциях в отношении России, которые в том числе предусматривали ограничительные меры в отношении физических лиц. В их список попал и Чубайс.
Во всем.
Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники».
«Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина.
Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.
В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента.
Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов.
Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.
В апреле того же года «Роснано» подала иск на 5,6 миллиарда рублей к уехавшему из России Чубайсу и семи его бывшим топ-менеджерам. Претензии связаны с убытками, причиненными реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался «Роснано», но к первоначально заявленным результатам в виде создания в РФ производства гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Дело в суде решили рассматривать в закрытом режиме.
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал», и теперь «он уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич». Глава государства не исключил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с деятельностью экс-чиновника на посту главы «Роснано».