Канада «поздравила» Чубайса с 70-летием включением в список санкций

Экс-глава «Роснано» Чубайс в 70 лет стал фигурантом санкционного списка Канады

По итогам минувшего саммита G7 власти Канады объявили о новых санкциях в отношении России, которые в том числе предусматривали ограничительные меры в отношении физических лиц. В их список попал и Анатолий Чубайс.

За день до этого бывшему главе «Роснано», председателю правления РАО «ЕЭС России» и спецпредставителю президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития исполнилось 70 лет. Такое «поздравление», скорее всего, стало неожиданностью для Чубайса, поскольку после начала боевых действий на Украине он уехал из страны, и с тех пор о его отношениях с Москвой ничего не известно.

В числе других новых фигурантов списка — гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, глава «РусГидро» Виктор Хмарин, миллиардер Владимир Евтушенков, глава «Газпром нефти» Александр Дюко и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая в России.

Также санкции коснулись 39 юридических лиц и 201 судно российского «теневого флота». Список товаров, экспортировать которые запрещено, пополнен на тысячу позиций, введен запрет на импорт угля и металлов.

Ранее стало известно, что Чубайс обратился с ходатайством об отмене ареста его имущества на 5,6 миллиарда рублей. Однако Арбитражный суд Москвы указал, что бывший глава «Роснано» может вывести их из страны. Дело инициировано новым руководством госкорпорации, оно намерено взыскать с Чубайса и других бывших топ-менеджеров убытки, понесенные в связи с проектом Plastic Logic (гибкие планшеты для российских школьников), запущенного в 2009 году, но не принесшего результатов.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал», и теперь «он уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич».