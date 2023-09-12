Путин высказался о Чубайсе словами «он удрал»

Путин заявил, что работа Чубайса в «Роснано» не удалась, «он удрал»

Президент России Владимир Путин, высказываясь о бывшем главе «Роснано» Анатолии Чубайсе, заявил, что «он удрал». Трансляцию выступления главы государства ведет Telegram-канал Кремля.

«То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс (...) Зачем он это делает? Я не понимаю. Он удрал», — сказал Путин.

По его словам, действия Чубайса могут быть связаны с неудачами работы в «Роснано», так как там «огромная финансовая дела». Пока никаких уголовных дел по этому вопросу не возбуждалось, добавил президент.