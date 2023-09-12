Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 12 сентября 2023Россия

Путин высказался о Чубайсе словами «он удрал»

Путин заявил, что работа Чубайса в «Роснано» не удалась, «он удрал»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, высказываясь о бывшем главе «Роснано» Анатолии Чубайсе, заявил, что «он удрал». Трансляцию выступления главы государства ведет Telegram-канал Кремля.

«То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс (...) Зачем он это делает? Я не понимаю. Он удрал», — сказал Путин.

По его словам, действия Чубайса могут быть связаны с неудачами работы в «Роснано», так как там «огромная финансовая дела». Пока никаких уголовных дел по этому вопросу не возбуждалось, добавил президент.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о Чубайсе словами «он удрал»

    Путин назвал причину провала одного скандального решения Ельцина

    Росавиация проведет расследование причин экстренной посадки Airbus в поле

    Матыцин назвал условие участия россиян в Олимпийских играх-2024

    В Москве открылся центр разработки лекарств

    41-летнюю Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди

    Путин пообещал россиянам не повышать налоги

    Ани Лорак опровергла информацию о поддержке ВСУ

    Трамп потребовал отвода судьи по его делу

    Путин пообещал обойтись без «резких движений» при укреплении рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости