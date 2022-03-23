Чубайса заметили у банкомата в Стамбуле

«Ъ» сообщил, что экс-представителя президента России Чубайса заметили в Стамбуле

Бывшего специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание также опубликовало снимок, на который попал человек, похожий на Чубайса. На фото мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. Уточняется, что кадр был сделан во вторник, 22 марта.

Ранее 23 марта стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из России.

Пост спецпредставителя он занял 4 декабря 2020 года, а в 2008-2020 годах возглавлял «Роснано». В 1990-е Чубайс работал главой администрации президента, министром финансов и первым заместителем председателя правительства.