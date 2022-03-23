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Стало известно об отставке и отъезде Чубайса из России

Bloomberg: Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России

Фото: Shutterstock

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщает в среду, 23 марта, Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Чубайс уехал из России. Информацию об отъезде политика также подтверждает источник ТАСС.

В то же время брат экс-главы «Роснано» Игорь Чубайс в беседе с РБК заявил, что ему о решении политика ничего не известно.

Ранее Чубайс назвал первого президента России Бориса Ельцина основателем российской государственности.

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Анна Щербакова
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