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Чубайс рассказал о решенных Ельциным проблемах в 1990-е

Чубайс назвал первого президента РФ Ельцина основателем российской государственности
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что страна в начале 1990-х имела ряд проблем: обанкротившийся бюджет, «деревянный рубль», а также полностью разрушенная система госвласти. Их смог решить первый глава государства Борис Ельцин, написал он в Facebook.

«Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин. Он восстановил российскую государственность и построил ее заново», — подчеркнул Чубайс.

По его словам, Ельцин обеспечил в стране свободу слова и печати, а также смог построить рыночную экономику. Вместе с тем он признал, что правда истории России была бы просто невозможна без первого президента.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Борис Ельцин является крупной политической фигурой, которая навсегда оставила след в истории страны.

Борис Ельцин был президентом России в период с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. Он умер в апреле 2007-го в возрасте 76 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Юлия Ямпольская
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