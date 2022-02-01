Кремль оценил роль Ельцина в истории России

Первый президент России Борис Ельцин является крупной политической фигурой, которая навсегда оставила след в истории страны. Так его роль оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Говоря о том, остались ли в администрации президента «ельцинские кадры», пресс-секретарь главы государства отметил, что «некоторые есть».

Представитель Кремля не исключил, что президент России Владимир Путин в связи с днем рождения Бориса Ельцина позвонит его вдове Наине Ельциной.

Ранее были опубликованы уникальные снимки Ельцина, сделанные фотографом Виктором Вахрушевым. Весной 1978 года на посту первого секретаря Свердловского областного комитета КПСС он посетил военные учения в Чебаркульском гарнизоне.

Борис Ельцин был президентом России в период с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он скончался в апреле 2007-го в возрасте 76 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

