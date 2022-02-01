Опубликованы уникальные снимки Ельцина 70-х годов

Весной 1978 года Борис Ельцин, занимавший тогда пост первого секретаря Свердловского областного комитета КПСС, посетил военные учения в Чебаркульском гарнизоне. Портал E1.RU опубликовал уникальные снимки с мероприятия, сделанные фотографом Виктором Вахрушевым.

В разговоре с порталом Вахрушев рассказал, что вместе с Ельциным на учения приехали первый секретарь Челябинского обкома КПСС Михаил Воропаев и командующий Уральским военным округом Николай Сильченко. «Я в ту пору Ельцина особо не отличал в той толпе генералов. А сейчас стал разбирать старые архивы, понял, кто в кадре. Судя по снимкам, я прямо среди них вращался и пытался что-то наснимать. Мы потом показывали в Доме офицеров фрагменты прошедших учений. Это было такое новое веяние», — добавил он.

По словам Вахрушева, музей Ельцина заинтересовался кадрами, поскольку у них нет фотографий политика тех лет.

Ранее в январе сообщалось о смерти личного фотографа Ельцина Дмитрия Донского. «Он стал, по сути, членом семьи Ельциных. Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко», — рассказал фотограф Сергей Гунеев.

Борис Ельцин был президентом России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007-го в возрасте 76 лет и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.