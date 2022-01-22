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Умер личный фотограф Ельцина

Скончался личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской

Фото: Shutterstock

Скончался личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской. Об этом в субботу, 22 января, сообщает РИА Новости.

О смерти Донского рассказали его близкие. «Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», — сообщил собеседник агентства.

Донской много лет проработал фотокорреспондентом АПН и РИА Новости. «Когда я пришел в АПН в конце 1970-х годов, я учился снимать спорт по его фотографиям. У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики. (...) Мы вместе работали на многих Олимпиадах», — рассказал фотограф Сергей Гунеев.

Личным фотографом Ельцина Донской был в 1991-1997 годах. «Он стал, по сути, членом семьи Ельциных. Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко», — отметил Гунеев.

Донской был лауреатом более 160 международных премий.

В начале января скончался глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Он 30 лет проработал на кремлевской кухне, был директором комбината питания «Кремлевский» и готовил для президентов Ельцина и Владимира Путина.

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Алевтина Запольская
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