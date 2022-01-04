Умер бывший повар Путина и Ельцина

Умер глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Он 30 лет проработал на кремлевской кухне, был директором комбината питания «Кремлевский» и готовил для глав государств, в том числе президентов Владимира Путина и Бориса Ельцина. О смерти Беляева сообщили на его странице в Facebook.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека», — сказано в публикации. Время и место прощания с поваром сообщат позже.

Информацию о смерти Виктора Беляева также подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров. «Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия. Он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу. И сегодня все кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека», — отметили в ассоциации.

Повар Виктор Беляев с 1978 по 2008 год работал в комбинате питания «Кремлевский», став там генеральным директором. С 2008 года возглавлял Национальную ассоциацию кулинаров России. Комбинат питания «Кремлевский» имеет подразделения, которые работают в Кремле, правительстве России, Госдуме, Совфеде, Верховном и Конституционном судах, а также в комплексе зданий администрации президента.