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18:59, 16 мая 2023Россия

Чубайс опроверг обмен временного удостоверения личности в Израиле на постоянное

Чубайс опроверг информацию об обмене временного удостоверения в Израиле на постоянное

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс опроверг информацию о том, что обменивает в Израиле временное удостоверение личности на постоянное. Об этом он во вторник, 16 мая, заявил ТАСС.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Чубайс вместе с женой режиссером Авдотьей Смирновой подал запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных документов. Также приводились утверждения, что Чубайсу якобы принадлежит объект недвижимости, находящийся в стране.

«Ни первое утверждение об обмене временного удостоверения, ни второе — о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности», — ответил экс-глава «Роснано».

16 мая также появилась информация, что Чубайса вместе с супругой заметили в Израиле.

Летом 2022 года стало известно, что Анатолий Чубайс попал в больницу. Политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Бывший глава «Роснано», по утверждению журналистки Ксении Собчак, оказался в реанимации с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Позже он отправился на реабилитацию в Германию.

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Никита Абрамов
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