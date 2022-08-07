ТАСС: экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс отправился на реабилитацию в Германию

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс отправился на реабилитацию в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Чубайса выписали из больницы из клиники на итальянском острове Сардиния. По словам его брата, серьезной угрозы здоровью сейчас нет, он постепенно восстанавливается.

О том, что Чубайс скоро может отправиться на реабилитацию в Германию, уже писала La Repubblica.

Политикупопал в больницу 31 июля. Чубайсу стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Как уточнила телеведущая Ксения Собчак, бывший глава «Роснано» оказался в реанимации с диагнозом «синдром Гийена — Барре».

Супруга Чубайса заявила, что его состояние нестабильно, у него начали отниматься руки и ноги.