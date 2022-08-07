Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Чубайс отправился на реабилитацию в Германию

ТАСС: экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс отправился на реабилитацию в Германию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс отправился на реабилитацию в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Чубайса выписали из больницы из клиники на итальянском острове Сардиния. По словам его брата, серьезной угрозы здоровью сейчас нет, он постепенно восстанавливается.

О том, что Чубайс скоро может отправиться на реабилитацию в Германию, уже писала La Repubblica.

Политикупопал в больницу 31 июля. Чубайсу стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Как уточнила телеведущая Ксения Собчак, бывший глава «Роснано» оказался в реанимации с диагнозом «синдром Гийена — Барре».

Супруга Чубайса заявила, что его состояние нестабильно, у него начали отниматься руки и ноги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную
Бывший премьер Британии предупредил о рисках «зимы нищеты» в стране
Аналитик объяснил борьбу Азии и Евросоюза за российский газ
В Минобороны заявили об уничтожении 100 бойцов ВСУ на территории ТЭЦ в Харькове
Российские военные уничтожили украинские беспилотники в ДНР
Дана Борисова призналась в наличии психического расстройства
Российские военные ликвидировали арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Главред «КП» рассказал о судьбе задержанной в Косове журналистки
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ
В Британии заявили о продаже украинок и детей в сексуальное рабство в ОАЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.