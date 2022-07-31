Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре»

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное», — сказал Чубайс в комментарии Собчак.

Супруга Чубайса заявила, что его состояние нестабильно. «Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги», — сказала Авдотья Смирнова.

23 марта Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позже его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука.

По данным источника ТАСС, Чубайс вылетел из Турции в Европу и может находиться в Италии.