Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Чубайс попал в реанимацию

Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное», — сказал Чубайс в комментарии Собчак.

Супруга Чубайса заявила, что его состояние нестабильно. «Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги», — сказала Авдотья Смирнова.

23 марта Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позже его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука.

По данным источника ТАСС, Чубайс вылетел из Турции в Европу и может находиться в Италии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Чубайс попал в реанимацию
Футболист «Торпедо» забил гол ударом пяткой в прыжке
Снявшие порно в армянской крепости россияне записали еще одно видео
Захарова заявила о концепции США «от сдерживания до уничтожения» России
Латвия приостановит упрощенный формат поездок для живущих у границы россиян
Красный Крест ответил на приглашение России расследовать удар по СИЗО в Еленовке
В США предсказали сложности демократам из-за рецидива COVID-19 у Байдена
Вода в Средиземном море прогрелась до экстремальных температур
Решение Саакашвили уйти из политики объяснили
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенной Украине помощью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.