Брат Чубайса подтвердил выписку политика из клиники

Брат Анатолия Чубайса рассказал, что политик идет на поправку

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выписан из европейской клиники. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердил брат политика, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс. Он рассказал, что серьезной угрозы здоровью Анатолия Чубайса сейчас нет, он постепенно восстанавливается.

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О выписке Чубайса из клиники на итальянском острове Сардиния сообщило издание La Repubblica. По данным газеты, его состояние улучшилось и 6 августа политик покинул больницу.

О госпитализации Чубайса с синдромом Гийена — Барре стало известно 31 июля. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову.

«Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное"», — сказано в публикации.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Правоохранители также опросили свидетелей.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил причины, из-за которых возникает синдром Гийена — Барре.

