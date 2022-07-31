Врач назвал возможную причину развития у Чубайса синдрома Гийена-Барре

Терапевт Хухрев связал развитие синдрома Гийена-Барре у Чубайса с болезнью или прививкой

Причиной развития синдрома Гийена-Барре (СГБ), с которым экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник, может стать любое иммунное событие. Об особенностях этого заболевания и возможных последствиях «Ленте.ру» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

«Это очень интересная штука. Она, как правило, возникает после вирусных заболеваний. Может возникнуть после обычной простуды, гриппа или ковида. Суть в том, что организм начинает вырабатывать специфические антитела против нервных волокон. У человека начинаются неврологические проявления, слабнут руки, а если ничего не делать, то могут ослабнуть и дыхательные мышцы. При плохом раскладе человек может погибнуть от паралича дыхательных мышц. Человека в таком случае кладут в реанимацию, сажают на трубку, и за него дышит машина», — рассказал специалист.

Такой иммунный конфликт проходит, но последствия могут продолжаться до полугода. По словам Алексея Хухрева, более 90 процентов пациентов выживают.

Как синдром Гийена-Барре связан с вакцинацией?

В июле 2021 году американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждало, что вакцина против коронавируса Johnson & Johnson может привести развитию синдрома Гийена-Барре. При этом регулирующие органы отмечали, что шансы крайне малы.

Позже в заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин (GACVS) было сказано, что редкие случаи СГБ наблюдались после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами. По этому принципу работают препараты Johnson & Johnson, AstrsZeneca и «Спутник V».

Также в сентябре 2021 года авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал обзор международной группы ученых, в которую входили представители FDA и ВОЗ. В материале сказано, что, несмотря на пользу первичной вакцинации против коронавируса, бустерная доза может привести к побочным эффектам, в том числе развитию синдрома Гийена-Барре. Однако эта публикация носит рекомендательный характер.

По словам Алексея Хухрева, СГБ может возникать как от болезни, так и от вакцинации.

Развитие синдрома Гийена-Барре в принципе возможно после любого иммунного события, а прививка — это иммунное событие Алексей Хухрев кандидат медицинских наук

«В организм вносится что-то, с чем он раньше не был знаком, и он на это начинает вырабатывать антитела. Так что после прививки тоже такое бывает, причем не только от ковида, но и от кори, краснухи. Достаточно большой спектр, после чего он может быть», — заключил кандидат медицинских наук.

Что случилось с Чубайсом?

О госпитализации Анатолия Чубайса написала журналистка Ксения Собчак. Об этом она сообщила со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову.

«Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное"», — говорится в публикации.

Брат политика Игорь Чубайс заявил «Ленте.ру», что не в курсе госпитализации экс-главы «Роснано».

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Правоохранители также опросили свидетелей.