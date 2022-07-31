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Стало известно о проверяющих комнату Чубайса специалистах в костюмах химзащиты

«Осторожно, новости»: комнату Чубайса обследовали специалисты в костюмах химзащиты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Комнату, где находился бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

По данным канала, сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей.

Ранее Собчак заявила, что Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Супруга Чубайса Авдотья Смирнова заявила, что его состояние нестабильно.

В комментарии «Ленте.ру» брат Чубайса доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс заявил, что не в курсе его госпитализации.

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Варвара Кошечкина
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