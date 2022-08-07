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Чубайса выписали из больницы

Бывшего спецпредставителя президента РФ Путина Чубайса выписали из больницы в Италии

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Бывшего главу «Роснано», экс-спецпредставителя президента России Владимира Путина Анатолия Чубайса выписали из больницы. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, состояние Чубайса улучшилось, и 6 августа политик покинул больницу. Сообщается, что в ближайшее время экс-глава «Роснано» отправится на реабилитацию в Германию.

О том, что Чубайс попал в больницу, стало известно 31 июля. Политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Как уточнила телеведущая Ксения Собчак, бывший глава «Роснано» оказался в реанимации с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Супруга Чубайса заявила, что его состояние нестабильно, у него начали отниматься руки и ноги.

Синдром Гийена — Барре — это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.

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Евгения Наумова
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