Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Собчак показала разбитого параличом Чубайса

Собчак опубликовала новое фото бывшего главы «Роснано» Чубайса с частичным параличом лица
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Журналистка Ксения Собчак показала новое фото госпитализированного бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Автор публикации уточнила, что у него частичный паралич лица, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз. Ведущая также напомнила, что у экс-спецпредставителя президента России окончательно подтвержден синдром Гийена — Барре.

Первое фото Чубайса, разбитого параличом, Собчак разместила в среду, 3 августа. Ведущая пояснила, что информацию о диагнозе получила от супруги бывшего политика Авдотьи Смирновой.

О госпитализации бывшего главы «Роснано» стало известно 31 июля. Отмечалось, что он попал в отделение реанимации одной из европейских клиник. Политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке
Стало известно состояние пострадавших при пожаре на складе Ozon
Дмитрий Нагиев сообщил о пополнении в семье его сына
Россиян предупредили о мошенническом клоне популярного сайта
Российским фермерам запретили использовать названия «Гауда», «Эдам» и «Маасдам»
Ozon пообещал покупателям и продавцам компенсации за сгоревшие товары
Швейцария присоединилась к «золотым» санкциям против России
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили исчезновение игры
В Подмосковье подорожали дачи
В Кремле оценили шансы Украины на возвращение Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.