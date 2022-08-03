Собчак показала разбитого параличом Чубайса

Собчак опубликовала новое фото бывшего главы «Роснано» Чубайса с частичным параличом лица

Журналистка Ксения Собчак показала новое фото госпитализированного бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Автор публикации уточнила, что у него частичный паралич лица, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз. Ведущая также напомнила, что у экс-спецпредставителя президента России окончательно подтвержден синдром Гийена — Барре.

Первое фото Чубайса, разбитого параличом, Собчак разместила в среду, 3 августа. Ведущая пояснила, что информацию о диагнозе получила от супруги бывшего политика Авдотьи Смирновой.

О госпитализации бывшего главы «Роснано» стало известно 31 июля. Отмечалось, что он попал в отделение реанимации одной из европейских клиник. Политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии.