Малышева оценила вероятность выздоровления Чубайса от синдрома Гийена-Барре

Малышева заявила, что синдром Гийена-Барре у Чубайса может закончиться выздоровлением

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить Здорово!» на Первом канале Елена Малышева оценила вероятность выздоровления от синдрома Гийена — Барре (СГБ), с которым экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Прежде всего, я хочу пожелать ему здоровья. Успокоить семью и сказать, что, как правило, эта болезнь течет доброкачественно и заканчивается выздоровлением», — высказалась ведущая о диагнозе Чубайса.

По словам телеврача, синдром Гийена — Барре является острым, обычно быстро прогрессирующим воспалительным поражением периферических нервов с нарастающей мышечной слабостью. «Мышцы могут перестать работать в ногах, руках, могут перестать работать дыхательные мышцы и мышцы лица», — объяснила медик.

При этом специалист отметила, что при правильном и быстро начатом лечении пациент практически полностью восстанавливается. «А главное в лечении — то плазмаферез (очистка крови), внутривенные иммуноглобулины и искусственная вентиляция легких (если не работают дыхательные мышцы)», — подчеркнула она.

Ранее 31 июля сообщалось, что Чубайс попал в отделении реанимации одной из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре. Отмечалось, что его состояние нестабильно, отнимаются руки и ноги. Экс-главе «Роснано» стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии.