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Появились подробности о состоянии госпитализированного Чубайса

Reuters: госпитализированный Чубайс считает, что у него синдром Гийена-Барре

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Попавший в больницу экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Он думает, что это болезнь. Врачи говорят, что они вовремя ее обнаружили», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, Чубайс на данный момент находится в реанимации. Также он добавил, что не думает, «что это отравление».

Ранее миланская газета Corriere della Sera заявила, что бывшему главе «Роснано» стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Также об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

В свою очередь, его брат Игорь Чубайс сообщил, что медики не выявили у госпитализированного хронических заболеваний. По его словам, бывший спецпредставитель президента России сейчас идет на поправку.

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Никита Абрамов
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