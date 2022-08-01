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Стало известно о состоянии госпитализированного Чубайса

Брат заявил, что у госпитализированного Чубайса не выявили хронических заболеваний
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Медики не выявили у госпитализированного экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса хронических заболеваний, сейчас он идет на поправку. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» его брат Игорь Чубайс.

Он отметил, что ранее бывший спецпредставитель президента России переболел коронавирусом. «Поправляется, все будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий, никаких хронических болезней у него нет», — сказал брат Чубайса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал паралич дыхания главной опасностью синдрома Гийена-Барре у Чубайса. Доктор объяснил, что синдром характеризуется поражением нескольких периферических нервов, как правило, от ног до рук и головы. По его словам, это ведет от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами.

31 июля стало известно, что Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре. Отмечалось, что его состояние нестабильно, отнимаются руки и ноги.

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Анна Щербакова
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