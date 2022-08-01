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Стали известны подробности госпитализации Чубайса

Газета Corriere della Sera сообщила, что Чубайсу стало плохо на отдыхе на острове в Италии

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Новые подробности его госпитализации опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

По информации издания, сейчас бывший спецпредставитель президента России находится в тяжелом состоянии.

Об этом также сообщила итальянская газета La Repubblica. По ее данным, Чубайс находился на Сардинии последние несколько недель. Экс-глава «Роснано» жаловался врачам на то, что ему сложно двигать руками и ногами, утверждает издание.

Кроме того, по информации газеты, полиция Италии проводит тесты, чтобы проверить версию об отравлении политика.

Ранее его брат Игорь Чубайс сообщил, что медики не выявили у экс-главы «Роснано» хронических заболеваний, и сейчас он идет на поправку. Также стало известно, что ранее политик переболел COVID-19.

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Константин Лысяков
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