Покинувший Россию Чубайс начал представляться британским ученым

Чубайс опубликовал статью, представившись независимым исследователем из Великобритании

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс опубликовал статью под названием «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики». В разделе информации об авторе покинувший Россию Чубайс представлен как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго». Статья представлена на сайте журнала.

Также указано, что Чубайс является кандидатом экономических наук.

В статье Чубайс рассказывает о неплатежах в 1990-е годы, называя их одним из процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России и «подорвавших престиж реформаторов».

«В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)», — добавил экс-глава «Роснано» в аннотации к материалу. Чубайс отметил, что постарался отразить масштаб неплатежей, проанализировать их причины и способы преодоления.

В мае Чубайса вместе с женой, режиссером Авдотьей Смирновой, заметили в МВД Израиля. Утверждалось, что Чубайс получил израильское гражданство, однако позднее он сам опроверг это.