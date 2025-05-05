Суд заявил о возможности Чубайса вывести активы из России в случае снятия с них ареста

Суд заявил об отсутствии интереса Чубайса в сохранении имущества в России

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может вывести активы из России в случае снятия с них ареста. Об отсутствии интереса Чубайса к сохранению активов в стране заявил Арбитражный суд Москвы, его цитирует ТАСС.

Бывший глава «Роснано» и семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении активов на территории РФ, предупредили в суде.

«Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находятся за переделами Российской Федерации, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А. Б., Удальцов Ю. А. выехали за пределы Российской Федерации <...> у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — гласит определение арбитражного суда.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении Чубайса 23 апреля. С него и других бывших руководителей решили взыскать убытки, понесенные в связи с реализацией проекта Plastic Logic (гибкие планшеты для российских школьников), запущенного в 2009 году.

2 мая стало известно, что Чубайс обратился в суд с ходатайством об отмене ареста его имущества на 5,6 миллиарда рублей. Он заявил, что иск от госкорпорации заведомо необоснованный и указал, что не пытался скрыть имущество от возможного взыскания.