Чубайс попросил не арестовывать его имущество на миллиарды рублей

РБК: Чубайс попросил суд отменить арест на его имущество на 5,6 млрд рублей

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с ходатайством об отмене ареста его имущества на 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По утверждению источника издания, Чубайс считает иск от госкорпорации заведомо необоснованным. Также ответчик указал, что не пытался скрыть имущество от возможного взыскания. Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении Чубайса 23 апреля. «Роснано» объясняла иски к Чубайсу и другим бывшим руководителям желанием взыскать убытки, понесенные в связи с реализацией проекта Plastic Logic, запущенного в 2009 году. Речь идет о гибких планшетах, которыми планировали обеспечить российские школы, но так и не обеспечили.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию. Тот покинул страну после начала спецоперации.