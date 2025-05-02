Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:30, 2 мая 2025Силовые структуры

Чубайс попросил не арестовывать его имущество на миллиарды рублей

РБК: Чубайс попросил суд отменить арест на его имущество на 5,6 млрд рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с ходатайством об отмене ареста его имущества на 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По утверждению источника издания, Чубайс считает иск от госкорпорации заведомо необоснованным. Также ответчик указал, что не пытался скрыть имущество от возможного взыскания. Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении Чубайса 23 апреля. «Роснано» объясняла иски к Чубайсу и другим бывшим руководителям желанием взыскать убытки, понесенные в связи с реализацией проекта Plastic Logic, запущенного в 2009 году. Речь идет о гибких планшетах, которыми планировали обеспечить российские школы, но так и не обеспечили.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию. Тот покинул страну после начала спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США назвали условие выхода из переговоров по Украине

    Tefal подал в суд на известного психолога

    ВСУ атаковали семь населенных пунктов в российском регионе

    Российский регион подвергся атаке беспилотников

    Маск обвинил Германию в атаке на демократию

    Военкоры сообщили о мощном прорыве российской армии в ДНР

    Россияне впервые с 2019 года покинут топ-10 рейтинга ATP

    На Западе рассказали о конфликте Зеленского с националистами

    Чубайс попросил не арестовывать его имущество на миллиарды рублей

    В Госдуме дали совет Зеленскому после атаки на Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости