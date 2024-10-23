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13:47, 23 октября 2024Россия

Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Володин предложил экстрадировать бывшего главу «Роснано» Чубайса в Россию
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением экстрадировать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию. Его слова передает ТАСС.

Володин раскритиковал реформу энергетической отрасли, которая была проведена под руководством Чубайса. В ходе реформы под контролем со стороны государства осталась сетевая и распределительная деятельность, а генерирующие мощности были приватизированы.

По мнению спикера нижней палаты парламента, новые мощности сейчас вводятся в атомной энергетике и гидроэнергетике. То же самое обещали и по электроэнергетике, однако итогом приватизации генерирующих мощностей стало обогащение их владельцев и покупка ими недвижимости за рубежом. Затем эти люди все потеряли и «пыль глотают до сих пор», отметил Володин.

Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте

Вячеслав Володинспикер Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин, высказываясь о Чубайсе, заявил, что «он удрал». Действия Чубайса, по его мнению, могут быть связаны с неудачами в работе в «Роснано», так как там образовалась «огромная финансовая дыра». Однако пока никаких уголовных дел по этому вопросу не возбуждалось, добавил президент.

Чубайс покинул Россию после начала СВО. Он возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 годы. Его после отъезда из страны замечали в Турции, Израиле, Латвии. Сообщалось, что бывший глава «Роснано» получил израильское гражданство, однако сам Чубайс эти данные опровергал.

После отъезда из России Чубайс начал представляться британским ученым. Он опубликовал статью под названием «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики». В разделе информации об авторе Чубайс представлен как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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