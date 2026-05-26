Гинеколог предупредила о вреде сидячей работы для женского здоровья

Гинеколог Сонина: Сидячий образ жизни может вызвать воспаления и миомы

Малоподвижный образ жизни может спровоцировать целый список гинекологических заболеваний. Об этом предупредила гинеколог-эндокринолог Татьяна Сонина в беседе с Life.ru.

По словам врача, одной из самых частых проблем становится застой крови в органах малого таза. При долгом сидении кровоток замедляется, а мышцы тазового дна и брюшной полости находятся в напряжении. Это может провоцировать воспалительные процессы, усиливать болезненные менструации и повышать риск варикозного расширения вен малого таза.

Сонина также отметила, что сидячая работа и отсутствие движения негативно влияют на обмен веществ и могут вызывать гормональные нарушения. Также низкая активность может привести к набору веса, который тоже наносит вред женскому здоровью. Например, может увеличиться выработка эстрогенов, что иногда приводит к сбоям менструального цикла, развитию эндометриоза и миомы матки. Кроме того, нарушение кровообращения способно снижать фертильность и создавать сложности при планировании беременности.

Врач подчеркнула, что снизить риски помогают простые меры профилактики. Она рекомендовала делать перерывы в работе каждые 45–60 минут, больше ходить, следить за осанкой и включать в распорядок умеренные физические нагрузки. Также доктор посоветовала выполнять упражнения для мышц тазового дна, соблюдать питьевой режим и регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога.

