Гинеколог предупредила о вреде сидячей работы для женского здоровья

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Малоподвижный образ жизни может спровоцировать целый список гинекологических заболеваний. Об этом предупредила гинеколог-эндокринолог Татьяна Сонина в беседе с Life.ru.

По словам врача, одной из самых частых проблем становится застой крови в органах малого таза. При долгом сидении кровоток замедляется, а мышцы тазового дна и брюшной полости находятся в напряжении. Это может провоцировать воспалительные процессы, усиливать болезненные менструации и повышать риск варикозного расширения вен малого таза.

Сонина также отметила, что сидячая работа и отсутствие движения негативно влияют на обмен веществ и могут вызывать гормональные нарушения. Также низкая активность может привести к набору веса, который тоже наносит вред женскому здоровью. Например, может увеличиться выработка эстрогенов, что иногда приводит к сбоям менструального цикла, развитию эндометриоза и миомы матки. Кроме того, нарушение кровообращения способно снижать фертильность и создавать сложности при планировании беременности.

Врач подчеркнула, что снизить риски помогают простые меры профилактики. Она рекомендовала делать перерывы в работе каждые 45–60 минут, больше ходить, следить за осанкой и включать в распорядок умеренные физические нагрузки. Также доктор посоветовала выполнять упражнения для мышц тазового дна, соблюдать питьевой режим и регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога.

Ранее акушер-гинеколог, репродуктолог Юлия Кирикова рассказала, что постоянные рецидивы молочницы могут случаться из-за агрессивной гигиены. По ее словам, использование косметических средств может нарушать микрофлору и делать ее более уязвимой.

