19:16, 26 мая 2026Экономика

Требование Банка России о немедленном исполнении решения по иску к Euroclear удовлетворили

Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) РФ о немедленном исполнении решения о взыскании по его иску примерно 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear. Об этом со ссылкой одного из участников заседания, которое прошло в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

Столичный арбитраж 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear о взыскании ущерба в размере 181,5 миллиарда евро и 18,6 миллиарда упущенной выгоды. Депозитарий отказался исполнять это решение, после чего российский регулятор обратился в тот же суд с новым заявлением.

Необходимость принять незамедлительные действия по защите своих интересов в Центробанке объяснили действиями и заявлениями представителей Брюсселя по поводу возможного использования российских активов РФ.

Также в марте стало известно, что ЦБ обратился в суд ЕС, где намерен оспорить регламент Евросоюза, позволяющий осуществить бессрочную заморозку российских активов.

