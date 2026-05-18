21:53, 18 мая 2026

Euroclear отказался исполнять решение российского суда о замороженных активах

Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Активы ЦБ РФ останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. Об этом говорится в заявлении на сайте депозитария.

Там указали, что иск российского регулятора к Euroclear Bank не признается европейским законодательством, а «Euroclear не признает юрисдикцию суда». Одновременно с этим говорится, что Euroclear категорически оспаривает иск как «не имеющий под собой оснований».  

16 мая Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear Bank по иску Центробанка (ЦБ) РФ. Иск был удовлетворен полностью, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

