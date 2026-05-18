Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уйдет из команды по окончании сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летний каталонский специалист собирается уйти после того, как его команда проведет матч последнего, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой» у себя дома. На данный момент «Сити» занимает второй место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на два очка.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он завоевал 19 трофеев и стал самым титулованным тренером в истории клуба. На его счету шесть побед в чемпионате Англии, пять Суперкубков страны, по три Кубка Английской лиги и Кубка Англии, а также по одной победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее стал известен новый главный тренер «Челси». Лондонский клуб в следующем сезоне возглавит Хаби Алонсо.