20:28, 16 мая 2026Спорт

Стал известен новый главный тренер «Челси»

Хаби Алонсо возглавит «Челси», он подпишет контракт на два года
Владислав Уткин
Фото: Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стал известен новый главный тренер «Челси». Об этом сообщает RMC Sport.

Лондонский клуб возглавит испанский специалист Хаби Алонсо. Отмечается, что он подпишет контракт минимум на два года.

По ходу текущего сезона лондонцы уволили двух тренеров — Энцо Мареску и Лиэма Росеньора. На данный момент с командой работает исполняющий обязанности главного тренера Калум Макфарлейн. Под его руководством «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Также лондонский клуб проиграл в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» в следующем сезоне возглавит Жозе Моуринью. 63-летний португальский специалист уже работал с клубом из столицы Испании с 2010 по 2013 годы.

