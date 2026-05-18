23:00, 18 мая 2026Россия

В Калининграде оценили призыв Литвы к НАТО напасть на российский анклав

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Призыв Литвы к НАТО напасть на Калининград выглядит как истерика. Об этом ТАСС заявил зампред комитета заксобрания Калининградской области Евгений Мишин.

По его словам, соответствующее заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса является очередным «выпадом, к которому жители российского анклава уже привыкли». «Это государство, которое испытывает серьезный, глубокий экономический кризис ввиду свой автономности, которую они сами себе придумали, отсоединившись от наших энергосистем и всего остального», — отметил политик.

Ранее 18 мая Будрис в интервью швейцарским СМИ заявил, что НАТО «должно показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область.

