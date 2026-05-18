В США раскрыли непопулярные условия получения Украиной кредита на 90 миллиардов евро

Bloomberg назвал непопулярные условия получения Украиной кредита на €90 млрд

Для получения кредита от Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро Украине придется провести налоговые реформы. Условия получения финансовой помощи раскрыло агентство Bloomberg.

Утверждается, что для получения части кредита в 8,4 миллиарда евро Киев должен будет расширить долю иностранных посылок, облагаемых двадцатипроцентным налогом на добавленную стоимость. Международный валютный фонд (МВФ) также требует от Украины провести данную непопулярную реформу для предоставления 700 миллионов евро.

По данным источников, Киев получит первый транш уже в июне. Второй запланирован на сентябрь, а третий — до конца года, уже после того, как будут проведены все реформы.

Ранее сообщалось, что ЕС не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине на 90 миллиардов евро. «Нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита», — сказал представитель Еврокомиссии Баляша Уйвари.