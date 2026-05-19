Бывший СССР
00:54, 19 мая 2026

«Мы должны показать русским». Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. Об этом в беседе со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы [противовоздушной обороны] ПВО и ракетные комплексы», — поделился он.

Зампред комитета заксобрания Калининградской области Евгений Мишин расценил высказывание прибалтийского дипломата как истерику. По его словам, заявление Будриса является очередным «выпадом, к которому жители российского анклава уже привыкли». «Это государство, которое испытывает серьезный, глубокий экономический кризис ввиду своей автономности, которую они сами себе придумали, отсоединившись от наших энергосистем и всего остального», — отметил политик.

Российский военкор Юрий Котенок высказался прямее. «У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз — у литовских», — указал журналист.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия в полной мере ответит Европе в случае нападения. «Если Европа реализует свои угрозы и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент [РФ Владимир Путин] сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», — сказал министр. Он также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему».

Перед «вторжением» Литва предложила заминировать подходы к Калининграду

В свою очередь, глава Минобороны Литвы Робертас Каунас рассказал о еще одном антироссийском шаге. Он напомнил, что власти Литвы хотят создать минное поле на границе с Россией в рамках оборонного проекта Eastern Flank Watch («Восточный дозор»), организованного Евросоюзом. «Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны (…) линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Каунаса. «"Поле минное в стране ЕС". Так называется сиквел сказки "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы"», — написала она в своем Telegram-канале.

Учитывая практически одновременные заявления Будриса и Каунаса, возникает вопрос, как войска НАТО должны вторгаться в Калининград по своим же минным полям.

В НАТО опасаются начала боевых действий в Сувалкском коридоре

В 2025 году на Западе назвали Сувалкский коридор наиболее вероятным районом гипотетического конфликта между Россией и НАТО. Эта территория, соединяющая Польшу и Литву, а также примыкающая к Белоруссии и России, из-за своего положения станет стратегической целью, поскольку окажется транспортной артерией для Вооруженных сил РФ в случае блокады Западом Калининградской области. Установление контроля российскими войсками на Сувалкским коридором может привести к изоляции стран Прибалтики от остальной части альянса, перерезав единственный сухопутный маршрут для переброски подкреплений из Польши и Западной Европы.

Адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала конфликта между Россией и НАТО Калининград нужно будет нейтрализовать, чтобы Сувалкский коридор не попал под контроль Москвы. Военачальник также назвал Калининград географическим клином между Эстонией, Латвией, Литвой и остальными членами альянса.

