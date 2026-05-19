Путин отправится с визитом в Китай

Путин 19 мая отправится с двухдневным визитом в Китай

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 мая, отправится с официальным визитом Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов рассказал «Ленте.ру» о главной цели визита Путина в Пекин. По его словам, она состоит в том, чтобы закрепить высокий уровень российско-китайского партнерства и показать, что Москва и Пекин связывают свои интересы не с кратким политическим моментом, а с более глубокой перестройкой международной системы.